Последние любители тепла: омские краснокнижные сурки наконец залегли в спячку

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Все степные сурки-байбаки в Омской области, занесенные в Красную книгу, уже впали в зимнюю спячку. Последними в норы отправились обитатели Русско-Полянского района. В Одесском районе животные уснули раньше, хотя их популяция находится всего в 50 километрах от соседнего. Об этом сообщили в региональном управлении по охране животного мира.

Разницу в сроках зимовки специалисты объясняют наличием кормовой базы. Перед наступлением холодов суркам необходимо накопить около килограмма жира – до 25 % от массы тела. В Одесском районе корма оказалось больше, поэтому байбаки быстрее набрали нужный вес и раньше залегли в спячку.

В Русско-Полянском районе кормовая база оказалась скуднее, из-за чего животным потребовалось больше времени на подготовку к зиме. Однако теперь сурки накопили необходимые запасы и укрылись в норах, где останутся до весны.

Как правило, байбаки проводят в спячке около полугода и просыпаются в марте. В прошлом году животные начали зимовку значительно раньше – уже 11 сентября – и провели под землей более шести месяцев. В этом сезоне из-за теплой осени они дольше оставались активными.