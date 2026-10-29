От смерти на морозе омичей спасают силовики

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Прокуратура требует от омских коммунальщиков включать в домах отопление. Жителям многоквартирного дома № 82/1 на проспекте Мира вернули коммунальные услуги после вмешательства надзорного органа.

Выяснилось, что из-за аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях АО «Тепловая компания» отключило объект от ресурсоснабжения еще 10 октября. Поскольку допустимые сроки перерыва в оказании коммунальных услуг были нарушены, надзорное ведомство внесло представление генеральному директору предприятия. В отношении виновного должностного лица также возбудили административное дело по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ.

Ремонтные бригады завершили работы под контролем прокуроров. С 15 октября горячее водоснабжение и тепло поступают в жилые помещения в штатном режиме.

Отметим, что это уже второй подобный случай за день: ранее надзорный орган Октябрьского округа добился восстановления коммунальных услуг в доме № 16 на улице 3-й Кордной.