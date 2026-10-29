Омских коммунальщиков заставили вернуть тепло в замерзающий дом

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Прокуратура Октябрьского округа Омска вмешалась в ситуацию с отсутствием тепла и горячей воды в доме № 16 по улице 3-я Кордная. Поводом для проверки стали сообщения в СМИ.

Выяснилось, что с 7 по 8 октября дом отключили от тепла и горячего водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ на сетях «Тепловой компании». Кроме того, когда отопительный сезон начался, тепло пришло не во все квартиры.

Прокуратура потребовала устранить нарушения от генерального директора «Тепловой компании» и руководителя управляющей компании «Космос-1». Причины – затянувшееся устранение аварии на тепловых сетях, несвоевременная наладка режимов потребления тепла и задержка подачи коммунальной услуги нормального качества. На должностное лицо ресурсоснабжающей организации завели дело по части 1 статьи 7.23 КоАП РФ.

Управляющая компания «Космос-1» наладила систему отопления. С 16 октября дом получает тепло в нормативном режиме, отметили в прокуратуре. Документы надзорного ведомства еще рассматривают.