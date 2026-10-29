Сбежавшего из академии МЧС омича обязали выплатить огромный долг

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Одесский районный суд Омской области рассмотрел гражданский иск спасательного ведомства к своему бывшему курсанту. Мужчина проходил обучение в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, однако затем уволился по собственному желанию, не отработав обязательный по контракту срок.

После ухода экс-курсант подписал соглашение о поэтапном возмещении расходов на учебу. Сначала ответчик исправно перечислял деньги, но через некоторое время платежи полностью прекратились. Из-за этого представитель МЧС России был вынужден обратиться с иском в суд для принудительного взыскания долга.

Суд полностью удовлетворил требования ведомства. С бывшего курсанта в пользу спасателей взыскали оставшуюся часть затрат на обучение в размере 320,5 тыс. рублей.