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·Общество·Мария Филимонова

Омичи массово бросились скупать жилье на южных курортах

Краснодарский край снова возглавил список приоритетов.
пляж, море

Жители других регионов России проявили небывалый интерес к омскому жилью. В третьем квартале 2026 года иногородние покупатели оформили 386 дистанционных сделок с омской недвижимостью – это сразу на 37 % больше, чем в предыдущем квартале, и на 77 % превышает показатели начала года.

Как уточнили в Управлении Росреестра по Омской области, чаще всего местными квартирами и домами интересовались москвичи (17 % от общего числа), а также жители Самарской (13 %) и Воронежской областей (12 %).

Сами омичи, напротив, стали реже присматривать жилье в других субъектах – за три месяца было подано 162 заявления, что на 30 % меньше показателей второго квартала. При этом приоритеты местных жителей снова сместились на юг. Лидером рейтинга предпочтений опять стал Краснодарский край (18 % всех заявок), опередивший Москву с Подмосковьем (15 %), Новосибирскую (12 %) и Тюменскую области (11 %).

Все сделки оформлялись дистанционно – без поездок в другие регионы, прямо через отделения МФЦ. Как отмечают специалисты, экстерриториальный принцип купли-продажи экономит время и позволяет без лишних затрат оформлять квартиры в любом уголке страны за несколько дней.

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·Общество·Мария Филимонова

Омичи массово бросились скупать жилье на южных курортах

Краснодарский край снова возглавил список приоритетов.
пляж, море

Жители других регионов России проявили небывалый интерес к омскому жилью. В третьем квартале 2026 года иногородние покупатели оформили 386 дистанционных сделок с омской недвижимостью – это сразу на 37 % больше, чем в предыдущем квартале, и на 77 % превышает показатели начала года.

Как уточнили в Управлении Росреестра по Омской области, чаще всего местными квартирами и домами интересовались москвичи (17 % от общего числа), а также жители Самарской (13 %) и Воронежской областей (12 %).

Сами омичи, напротив, стали реже присматривать жилье в других субъектах – за три месяца было подано 162 заявления, что на 30 % меньше показателей второго квартала. При этом приоритеты местных жителей снова сместились на юг. Лидером рейтинга предпочтений опять стал Краснодарский край (18 % всех заявок), опередивший Москву с Подмосковьем (15 %), Новосибирскую (12 %) и Тюменскую области (11 %).

Все сделки оформлялись дистанционно – без поездок в другие регионы, прямо через отделения МФЦ. Как отмечают специалисты, экстерриториальный принцип купли-продажи экономит время и позволяет без лишних затрат оформлять квартиры в любом уголке страны за несколько дней.

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Рубрика - Общество