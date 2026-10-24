Застройщик через суд добился права возвести в Омске «Прибрежный-2»

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На минувшей неделе Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск ООО «Финансово-строительная компания «Трест № 4» к департаменту строительства. Отказ чиновников в выдаче разрешения на возведение жилого комплекса «Прибрежный-2» признали незаконным. Департамент обязали выдать разрешение в течение пяти рабочих дней с момента вступления этого решения в силу.

Речь идет об участке с кадастровым номером 55:36:110101:26130 (на фото). Как отмечается в материалах дела, с 2024 года «Трест № 4» получил 9 отказов на его застройку. Каждый раз, когда застройщик обращался за разрешением, чиновники находили нарушения. В последний раз стройку не разрешили из-за отсутствия поблизости школ, больниц и детских садов. Однако суд счел, что обеспечивать горожан инфраструктурой – обязанность чиновников.

В суде спор разгорелся и вокруг инфраструктурного взноса для застройщиков. С недавнего времени для застройщиков стало обязательным строить социальные объекты или перечислять в бюджет средства на их строительство. «Трест № 4» пообещал выплатить 352 млн рублей и уже перечислил 264 млн. Однако департамент архитектуры этот факт проигнорировал.