Никакой экономии: как маркетплейсы предлагают омичам «дутые» скидки

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Грядет ноябрь, который в Омске, как и во всей России, традиционно считается месяцем масштабных распродаж. Торговые площадки соревнуются в скидках, а потребители – в умении выгодно покупать.

Периоды масштабных распродаж – это и «черные» пятницы, и сезонные скидки, и праздничные акции, дни рождения маркетплейсов – всегда сопровождаются резким ростом числа онлайн-заказов. Как не быть обманутым и на что обратить внимание в этот период, выяснял корреспондент «Омск-информа».

Новый досуг

Экономисты констатируют рост онлайн торговли и отмечают, что основную покупательскую категорию составляют молодые люди. Однако говорят, что рост клиентской базы маркетплейсов сейчас почти остановился. Интересным стало изучение потребительского профиля и поведенческих моделей потребителей.

– Здесь мы наблюдаем, что те тезисы, на которые мы привыкли опираться, что маркетплейсы и онлайн-торговля экономят нам средства и время, они оказываются несколько спорными. Исследования, например, наших ученых Высшей школы экономики показали, что времени мы тратим практически одинаково: и на онлайн-покупки, и на покупки офлайн. Кроме того, ученые не наблюдали еще серьезной экономии цен, – говорит доктор экономических наук Ольга Орлова.

Экономисты утверждают, что порядка 20 % покупателей совершают покупки под влиянием эмоций. При этом наблюдают они тот факт, что онлайн-покупки стали некой формой досуга, когда люди просто проводят время на маркетплейсах в свободное время.

Нарушения старые

В Роспотребнадзоре рассказывают что из общего числа поступивших обращений на торговлю приходится порядка 40 %. И примерно каждое второе - по онлайн-покупкам.

В топе – продукты питания, речь идет о доставке из магазинов, готовая еда из кафе и ресторанов. На эту категорию приходится порядка трети объема продаж в онлайне. Товары для дома на втором месте – это одежда, обувь, технически сложные товары (электроника, бытовая техника). На третьем месте автозапчасти, автоаксессуары. Заметную долю занимают инструменты, цифровые товары, товары для красоты и здоровья.

Роспотребнадзор как флагман защиты прав потребителей на первое место ставит право на достоверную информацию. Продавец обязан до заключения договора честно и понятно рассказать про цену, про скидки, про сроки и про гарантию без скрытых условий мелкого шрифта. Второе – это возврат при дистанционной покупке.

– Согласно законодательству можно отказаться от товара до передачи в любое время и в течение 7 дней после получения, а на самом деле, если информацию о возврате не дали письменно, то срок его возврата увеличивается до трех месяцев, – сказала представитель Роспотребнадзора Анна Нефедова.

В стране действуют единые требования к продаже товаров, в том числе и о возврате покупок. С 1 октября 2026 года вступил в силу закон о платформенной экономике, а за ним – целая волна перемен для маркетплейсов, продавцов и покупателей.

Завышают ценники

Только вот нарушения старые: например, продавцы указывают недостоверные цены и скидки. Цена перед акцией искусственно завышается, затем занижается до прежнего уровня. На ценниках это выглядит так: старая цена зачеркнута, но она никогда и не действовала. Используют также подмену понятия «скидка» и «спеццена».

Самая болезненная ситуация, когда отказ отменяют или требуют доплатить уже после оплаты. Нарушают права потребителей ограничения прав при акции. Например, в карточках маркетплейсов пишут: «акционный товар не подлежит возврату». Или, например, не действует гарантия.

– Такие условия противоречат закону и, соответственно, не могут быть применимы. По статье 16 «Закона о защите прав потребителей» любые пункты, которые ущемляют права, они признаются ничтожными, – говорит Нефедова.

Навязывание и автоматические опции – еще одна проблема. Чаще всего покупатель их не замечает, пока не приобретет товар.

Еще одна уловка, на которую идут продавцы, – это таймер обратного отсчета. Например, сообщается, что до конца скидки осталось несколько часов. Или надпись, что осталось товара всего две штуки, хотя на самом деле на складе их большее количество. Нередко они не отражают реального количества товара и нужны только для того, чтобы подтолкнуть к импульсивной покупке.

– Важно помнить, есть право отказаться от любых дополнительных услуг, даже если они уже добавлены в заказ. Если услуга была оплачена без осознанного согласия, то тогда можно потребовать возврата денежных средств. И такой совет: всегда проверяйте корзину перед оплатой и убирайте лишние галочки – это нарушение прав потребителя, – говорит Нефедова.

Советуют делать скриншоты с датой и временем покупки, особенно если товар дорого стоит. Они пригодятся, если потом ваш продавец изменит описание или отменит заказ.

10 миллиардов заказов

Сегодня в России на маркетплейсах за секунду совершается 284 заказа, по итогам этого года их количество на онлайн-площадках превысит численность населения земного шара – прогнозируется количество заказов под 10 млрд.

– Потребитель покупает товар за два клика, а вот чтобы решить свою проблему, ему приходится пройти круги ада, – сказал председатель Союза потребителей Российской Федерации Алексей Койтов. – Вот у нас у одной из платформ 333 страницы текста, ни один юрист в жизни их не прочитает. Пробная подписка должна быть бесплатной, но за ней автоматически следует платный период и автоматическое списание средств, что недопустимо, но широко практикуется.

Исправит ситуацию новая концепция офлайн- и онлайн-торговли, которая должна будет заработать в 2027 году. Документ сейчас находится в заинтересованных органах власти на согласовании.