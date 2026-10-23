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·Общество·Алексей Новиков

Зима близко: в Омске проверили готовность главного поставщика тепла

Комиссия с участием Ростехнадзора оценила состояние объектов «Тепловой компании».
отопление_батарея

Сегодня, 23 октября, АО «Тепловая компания» получило паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов. Документ подтверждает, что предприятие завершило подготовку к осенне-зимнему периоду и готово работать в условиях холодов. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем макс-канале.

– Паспорт выдается по итогам проверки специальной комиссии, в состав которой вошли представители Ростехнадзора. Эксперты тщательно оценили состояние объектов и подтвердили их готовность к зиме. Все документы о техническом состоянии и безопасности оборудования также успешно прошли экспертизу, – отметил градоначальник.

Шелест также подчеркнул, что получение паспорта готовности свидетельствует о проделанной работе не только на объектах теплоснабжения, но и со стороны управляющих организаций и муниципалитета в целом.

Напомним, ранее стало известно, что на газификацию частного сектора Омска выделят полмиллиарда рублей.

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·Общество·Алексей Новиков

Зима близко: в Омске проверили готовность главного поставщика тепла

Комиссия с участием Ростехнадзора оценила состояние объектов «Тепловой компании».
отопление_батарея

Сегодня, 23 октября, АО «Тепловая компания» получило паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов. Документ подтверждает, что предприятие завершило подготовку к осенне-зимнему периоду и готово работать в условиях холодов. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем макс-канале.

– Паспорт выдается по итогам проверки специальной комиссии, в состав которой вошли представители Ростехнадзора. Эксперты тщательно оценили состояние объектов и подтвердили их готовность к зиме. Все документы о техническом состоянии и безопасности оборудования также успешно прошли экспертизу, – отметил градоначальник.

Шелест также подчеркнул, что получение паспорта готовности свидетельствует о проделанной работе не только на объектах теплоснабжения, но и со стороны управляющих организаций и муниципалитета в целом.

Напомним, ранее стало известно, что на газификацию частного сектора Омска выделят полмиллиарда рублей.

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Рубрика - Общество