В Омске отчитались о подаче отопления во все жилые дома

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Во всех жилых домах Омска появилось отопление. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко. Параллельно в регионе продолжают оценивать готовность муниципалитетов к зиме. На сегодняшний день паспорта готовности получили 22 района Омской области.

– В их числе – Азовский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Кормиловский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Нововаршавский, Одесский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский и Шербакульский районы. Напомню, не позднее 20 ноября все муниципальные образования должны получить этот важный итоговый документ, – пояснил министр.

Шнипко также напомнил, что, если температура воздуха в квартире ниже нормы, необходимо обратиться в управляющую организацию или Государственную жилищную инспекцию.

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко министр продолжает держать ситуацию с теплоснабжением в регионе на особом контроле.