Омским подросткам запретят работать почти в 70 сферах

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С 1 марта 2027 года в Омской области и по всей России вступят в силу новые правила трудоустройства несовершеннолетних. Минтруд утвердил обновленный перечень, запрещающий подросткам работать почти в 70 профессиональных сферах. Документ рассчитан на шесть лет.

Новые ограничения делятся на пять ключевых блоков и нацелены на защиту физического и психологического здоровья молодежи. В частности, подростки больше не смогут трудиться в условиях вредного производства, в замкнутых пространствах или с оборудованием лучевой диагностики, таким как МРТ, КТ и УЗИ.

Особый акцент сделан на моральной безопасности и нравственном развитии: несовершеннолетним официально запретят работать в ночных клубах, игорных заведениях, похоронных бюро, хосписах и в сфере охотничьего хозяйства.