Хоценко поддержал перевод частного сектора Омска на газовое отопление

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

На перевод частного жилого сектора Омска с печного отопления на газовое направили более 610 млн рублей. Программа реализуется при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие».

На сегодняшний день газовое отопление установили уже более чем в 5,5 тысячи частных домов города. Программа направлена на сокращение использования печного отопления в жилом секторе и улучшение экологической ситуации в Омске.

Для жителей, которые используют печи для обогрева домов, предусмотрена финансовая поддержка. Владельцы частных домов могут получить компенсацию в размере до 212 тысяч рублей. Средства разрешено направить на установку газоиспользующего оборудования и проведение газовых коммуникаций в границах земельного участка.

Перевод домов на газовое отопление продолжается. Финансирование программы позволяет жителям частного сектора подключать более современную систему обогрева, а также способствует снижению выбросов, связанных с использованием печного топлива.

Все средства выделяются по федеральной программе «Чистый воздух», входящей в национальный проект «Экологическое благополучие».