Крупная строительная компания переехала в Омск и закрылась

Омская строительная компания «Ремторгстрой», принадлежащая Владиславу Чиркову, объявила о собственной ликвидации. Согласно данным ЕГРЮЛ, решение о прекращении деятельности принято непосредственно руководством организации.
– Решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Ремторгстрой» принято решение о ликвидации общества, – сказано в сообщении о закрытии компании.
Основанная в 2007 году в Кемеровской области фирма сменила прописку на Новосибирск, а весной 2024 года переехала в Омск. По итогам 2025 года юридическое лицо показало чистую прибыль в размере 127,3 млн рублей. За годы работы коммерческая структура взяла 78 контрактов почти на 792 млн рублей от фонда капремонта Кузбасса, специализируясь на восстановлении многоквартирных домов.
Весной 2025 года организация вступила в СРО «Строители Омска» для выхода на местный рынок подрядов. Однако за 2026 год компания потерпела неудачу при попытках получить новые закупки в Кемеровской области – ее трижды не допустили к аукционам.