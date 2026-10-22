Приедет то, что заказывали. Как Омская таможня борется с «серым» импортом

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В преддверии Дня таможенника (в этом году отмечается 25 октября) и празднования 35-летия Федеральной таможенной службы специалисты Омского таможенного управления рассказали об итогах работы за 9 месяцев 2026 года и ключевых результатах правоохранительной деятельности.

Новая система, новые люди

Главное – заработавшая летом система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которую внедрили для борьбы с «серым» импортом, не создает на границе ажиотажа. Новая система контроля ввозимых товаров из ЕАЭС оказывает положительное влияние на рост прямого импорта.

– Пересечь границу груз сможет только в том случае, если характеристики совпадут – это позволит таможне быть уверенной в том, что в страну приехало именно то, что было заказано, – говорит начальник Омской таможни Дмитрий Лунев.

Для работы по новой системе Омская таможня расширяет штат. За последнее время на работу приняли свыше 60 сотрудников.

Китайский транзит

В 2026 году через процедуру таможенного транзита в Омскую область поступило на 10 % больше товарных партий, чем годом ранее, а объем отправок из региона вырос более чем вдвое.

Лидирующей страной-отправителем остается Китай, на который, по предварительной оценке, приходится порядка 50–60 % поставок. Следом идут Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, Турция, Монголия, Германия, Польша и Бразилия.

В основном транзитом через Омскую область везут овощи, фрукты, одежду, обувь, оборудование и автомобили. Спрос на машины для личного пользования за последний год вырос на 60 %, их везут преимущественно из Китая автовозами. При этом ассортимент марок настолько широк, что выделить какую-то одну не представляется возможным.

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От контрабанды до валютных махинаций

В канун празднования 35-летия таможня получила официальный девиз: «На службе Отечеству, на страже экономической безопасности». За 9 месяцев этого года в Омской таможне всего возбуждено 1 223 дела об административных правонарушениях, большинство из них – 43 % – по статье ст. 19.7.13. КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление в таможенные организации товаров).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели предоставляют неверные сведения в статистических формах, и за это предусмотрена ответственность. 401 дело, или 32,8 %, возбуждены по статье 15.25 КоАП РФ, они касаются нарушений в сфере валютного законодательства России. Еще 244 дела возбуждены по так называемому контрабандообразующему составу – незаконный ввоз недекларируемых товаров или недостоверное декларирование.

– Кроме того, таможня является органом дознания, одно из направлений работы – это выявление и расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, – отмечает и.о. заместителя начальника таможни Владимир Русанов. – На сегодняшнюю дату возбуждены 12 уголовных дел, они связаны с нарушением валютного законодательства и контрабандой сильнодействующих веществ.

Одно из последних изменений в таможенном законодательстве – физическим лицам запрещено вывозить за рубеж наличные деньги в сумме более 1 млн рублей. Вчера, 21 октября, гражданин РФ пытался вывезти за рубеж более полутора миллионов рублей, на таможенном посту эти деньги были обнаружены, миллион вернули мужчине, а остальное, 501 тыс. рублей, было изъято. Деньги открыто везли на заднем сиденье автомобиля.

Добавим, что в пункте пропуска государственной границы нет системы двойного коридора «зеленый – красный», поэтому таможенный контроль проходят все без исключения пассажиры.

https://customs.gov.ru/social_development/patrioticheskoe-vospitanie/document/363405