Омск-информ
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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Омичам предлагают купить участок под строительство в Советском округе

На улице 4-й Заозерной с молотка уйдет участок под ИЖС.
Земля с высоты

Администрация Омска объявила электронный аукцион на участок для индивидуального жилищного строительства. Информация о торгах опубликована на официальном портале ГИС «Торги».

Земля расположена в Советском округе, на улице 4-й Заозерной. Площадь территории – 542 кв. м. Стартовая цена лота составляет 3,3 млн рублей. Итоговую сумму определят по результатам торгов.

Торги пройдут в электронном формате на платформе «РТС-тендер». Заявки от желающих участвовать принимают до 23 октября. Имя победителя станет известно 28 октября.

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Омичам предлагают купить участок под строительство в Советском округе

На улице 4-й Заозерной с молотка уйдет участок под ИЖС.
Земля с высоты

Администрация Омска объявила электронный аукцион на участок для индивидуального жилищного строительства. Информация о торгах опубликована на официальном портале ГИС «Торги».

Земля расположена в Советском округе, на улице 4-й Заозерной. Площадь территории – 542 кв. м. Стартовая цена лота составляет 3,3 млн рублей. Итоговую сумму определят по результатам торгов.

Торги пройдут в электронном формате на платформе «РТС-тендер». Заявки от желающих участвовать принимают до 23 октября. Имя победителя станет известно 28 октября.

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Рубрика - Экономика/Бизнес