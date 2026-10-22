Омичи устроили ипотечный бум перед ужесточением условий льготной программы

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В Омской области в начале осени резко увеличилось число сделок по льготной ипотеке. В сентябре этого года в Омской области оформили 897 льготных ипотечных кредитов. Число договоров оказалось почти вдвое выше, чем в августе, когда банки выдали 456 таких займов. По сравнению с сентябрем 2025 года показатель также увеличился почти в два раза – с 457 кредитов. Об этом сообщает РБК Омск, ссылаясь на данные Объединенного Кредитного Бюро.

Общая сумма льготных ипотечных кредитов, выданных омичам в сентябре, достигла 5 млрд рублей. В августе 2026 года и сентябре прошлого года банки предоставили займы на 2,6 млрд рублей в каждом из этих месяцев. Таким образом, объем кредитования почти удвоился, а средний размер ипотеки сохранился на уровне 5,6 млн рублей.

В целом по России также зафиксировали рост выдачи льготной ипотеки. По оценке директора по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ Николая Филиппова, это связано с ужесточением условий государственной программы с 1 октября. Чтобы успеть получить кредит на прежних условиях, многие заемщики решили не откладывать оформление ипотеки.

С октября 2026 года ставка по семейной ипотеке определяется количеством детей и регионом проживания заемщика. В Омской области для семей с одним ребенком младше семи лет она составляет 10 % годовых. При наличии двух детей ставка снижается до 8 %, трех – до 6 %, четырех – до 4 %, а если в семье пятеро и более детей – до 2 %.

Предусмотренный программой лимит кредитования составляет от 6 до 10 млн рублей. В четырех столичных регионах он увеличен до 12–18 млн рублей. Отдельные условия действуют для строительства индивидуальных домов: в этом случае ставка остается на уровне 6 % независимо от количества детей и региона проживания.

– Подобные всплески уже были в декабре 2025 года и в июне 2026-го на фоне слухов об изменении условий. В сентябре объем выданных кредитов по России превысил 430 миллиардов рублей. Это последний такой рывок. Уже в октябре – ноябре спрос упадет до нового, более низкого уровня, – пояснил Филиппов.

Вслед за сентябрьским всплеском ипотечного спроса несколько крупных банков увеличили ставки по рыночным кредитам. В их числе – «Газпромбанк», банк «Дом.РФ» и «Промсвязьбанк». В ПСБ сообщили, что условия кредитования на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке изменились на 0,44 процентного пункта в сторону повышения.

Резкий рост интереса к ипотеке фиксировали и в начале 2026 года. В январе омичи взяли вдвое больше кредитов, чем за тот же месяц годом ранее. Тогда это объясняли предстоящим ограничением льготной программы: с 1 февраля одной семье разрешили оформлять только один льготный жилищный кредит. После изменения правил ипотечная активность заметно снизилась.

Напомним, ранее омичи установили всероссийский рекорд по покупке жилья в ипотеку.