В Омске не оставляют идею застроить город складами

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Омская администрация выставляет на торги два земельных участка для строительства складских комплексов. Наиболее крупный объект площадью почти 24 тысячи кв. метров находится в Кировском округе в районе улицы Мельничной. На этой территории разрешено размещение складских площадок и логистических объектов.

Вторую площадку площадью чуть более двух тысяч квадратных метров выделяют в Советском округе недалеко от улицы Нефтезаводской.

Оба аукциона пройдут в открытом формате по составу участников и форме подачи заявок. Победители торгов получат право заключить договоры аренды муниципальной земли.