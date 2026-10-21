Омская мэрия передумала разрывать контракт с подрядчиком моста у Телецентра?

Фото: omskinform.ru

Компания «Стройтраст», несмотря на прозвучавшую ранее информацию о вывозе техники, по-прежнему работает на ремонте моста у Телецентра. Об этом сообщили «Омск-информу» в мэрии.

– «Стройтраст» работает. Контракт с компанией еще не расторгнут, – уточнили редакции в городской администрации.

Сегодня утром на сооружении заметили рабочих, а власти объяснили это тем, что прежний подрядчик вывозит технику с объекта.

Говорилось, что официальное расторжение контракта с компанией запланировано на ближайшую пятницу.

После этого городские власти сформируют детальный фронт работ для нового подрядчика, который не называется. Поиски новой строительной организации ведутся.

Вызывает вопросы, действительно ли с подрядчиком разорвали все отношения или передумали и надеются пойти «на мировую», чтобы не слишком затянуть сдачу моста.

Ранее сообщалось об уголовном деле, заведенном на главу «Стройтраста» Армана Акопяна. Его подозревают в невыплате зарплаты рабочим на сумму 300 млн рублей. Официально от ремонта моста у Телецентра его отстранили на прошлой неделе. Сам Акопян, уведомленный о времени и месте разбирательства, на заседание не явился.

Капитальный ремонт моста у Телецентра идет почти два года – с 30 ноября 2024-го. Завершить объект планировалось к концу октября нынешнего года, но из-за низких темпов работ (готовность 37 %, отставание от графика – 152 дня) контракт со «СтройТрастом» решили разорвать.