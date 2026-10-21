До –10: на Омскую область идет мощное похолодание

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На Омскую область идет резкое похолодание с заморозками, ветром и гололедом. О предстоящих капризах погоды предупредили специалисты «Обь-Иртышского УГМС».

Минусовые температуры придут в регион уже в пятницу, 23 октября. Ночью столбики термометров опустятся до –3…–8 градусов, пройдут осадки в виде снега, а порывы ветра будут достигать 17 м/с. На дорогах прогнозируют сильную гололедицу. Днем воздух прогреется лишь до +1…+4 градусов.

В субботу, 24 октября, ночные морозы усилятся до –5…–10 градусов. Днем синоптики обещают от 0 до +5 градусов, мокрый снег с дождем и сохранение гололедных явлений на трассах и городских дорогах.

Напомним, что вчера на Омск обрушилась снежная стихия, однако к утру все выпавшие осадки растаяли. Сегодня мэр Сергей Шелест заявил о стопроцентной готовности дорожных машин к работе в условиях заморозков и снегопадов.