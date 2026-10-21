«Берегут копеечку»: в Омске не хватает денег на снос и ограждение аварийных домов

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На расселение оставшихся жильцов 60 аварийных многоквартирных домов в Омске требуется 1,8 млрд рублей. Если бы город только сейчас начал расселять эти здания, сумма составила бы 3,5 млрд рублей. При этом в бюджете не хватает денег даже на снос домов, из которых люди уже съехали. Об этом сообщили на заседании комитета Омского горсовета.

– У нас есть дома, которые мы третий год расселяем, например, 4-я Транспортная, 50. И только вот сейчас к концу года мы подходим к тому, что мы 90 % с небольшим людям выплаты осуществили, – заявил директор департамента жилищной политики Дмитрий Хрищенко.

Завершению процедуры мешают в том числе юридические сложности. Некоторые владельцы умирают до получения компенсации, наследникам требуется время на оформление прав. Из-за этого даже при наличии средств расселение затягивается.

Отдельная проблема – финансирование сноса освобожденных зданий. По информации администрации, на демонтаж аварийных многоквартирных домов в бюджете Омска на 2026 год предусмотрели около 10 млн рублей. Этого недостаточно, чтобы снести все здания, из которых уже выехали жильцы. Не хватает средств и на ограждение опасных объектов – например, на улице Королева, 4а.

– Понадобилось, по предварительным расчетам, где-то 1,2 миллиона для того, чтобы его огородить. Но каждую копеечку администрация бережет. Денежные средства на эти цели не были выделены ввиду того, что изыскали возможность – с потенциальным подрядчиком договоренность достигнута, и он пока за свой счет этот дом огородил, – пояснил директор.

При этом в качестве примеров уже снесенных домов назвали здания на Магистральной, 47а, и улице Энергетиков, 29. Власти стараются сразу решать вопрос с демонтажом, чтобы не расходовать бюджетные средства сначала на ограждение, а затем на снос.

Пока же некоторые расселенные дома остаются без полноценных ограждений. Чтобы ограничить доступ посторонних, власти заколачивают или заваривают входы и окна первых этажей. В администрации признали, что одна из основных причин такой ситуации – недостаточное финансирование.