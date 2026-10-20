Омск оказался во власти снежной стихии

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В Омскую область пришел циклон с мокрым снегом, гололедом и штормовым ветром. По данным Обь-Иртышского УГМС, регион оказался в тыловой части атмосферного фронта, что привело к резкому ухудшению погоды.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки, 21 октября, в большинстве районов области продолжатся осадки в виде дождя со снегом, сопровождающиеся плохой видимостью и гололедными явлениями. Ветер местами порывами будет достигать 16–21 м/с. На автодорогах сохраняются гололедица и временный снежный покров. Температура воздуха в ночь на среду составит от –3 до +2 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +2...+7 °C.

Ослабление штормового фронта ожидает омичей во второй половине недели. С четверга, 22 октября, с ростом атмосферного давления осадки и ветер начнут утихать. Однако в ночные часы похолодает до –5 °C, а дневная температура в четверг и пятницу не превысит +1...+6 °C.