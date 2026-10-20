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·Общество·Андрей Андреев

В Омске уже 10 лет не могут ликвидировать опасное кладбище домашних животных

Территорию захоронения даже не исследовали на предмет болезнетворных бактерий.
кладбище

Омские чиновники все никак не могут ликвидировать незаконное кладбище домашних животных около Черлакского тракта в Ленинском округе. Об этом стало известно сегодня на заседании комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка.

Еще в 2015 году суд обязал департамент строительства мэрии рекультивировать участок. Однако только в 2026 году ведомство направило запрос в Главное управление ветеринарии Омской области, чтобы узнать перечень болезней, на которые нужно исследовать почву захоронения.

– Стоимость ликвидации несанкционированного размещения захоронения павших домашних животных на указанном участке будет известна после проведения бактериологического и паразитологического исследования почв, – отчитались чиновники перед депутатами.

Отметим, что сейчас чиновники заняты ликвидацией «Мыльного озера» и «Лагуны» в Советском округе.

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·Общество·Андрей Андреев

В Омске уже 10 лет не могут ликвидировать опасное кладбище домашних животных

Территорию захоронения даже не исследовали на предмет болезнетворных бактерий.
кладбище

Омские чиновники все никак не могут ликвидировать незаконное кладбище домашних животных около Черлакского тракта в Ленинском округе. Об этом стало известно сегодня на заседании комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка.

Еще в 2015 году суд обязал департамент строительства мэрии рекультивировать участок. Однако только в 2026 году ведомство направило запрос в Главное управление ветеринарии Омской области, чтобы узнать перечень болезней, на которые нужно исследовать почву захоронения.

– Стоимость ликвидации несанкционированного размещения захоронения павших домашних животных на указанном участке будет известна после проведения бактериологического и паразитологического исследования почв, – отчитались чиновники перед депутатами.

Отметим, что сейчас чиновники заняты ликвидацией «Мыльного озера» и «Лагуны» в Советском округе.

1369
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Рубрика - Общество