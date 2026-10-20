В Омске уже 10 лет не могут ликвидировать опасное кладбище домашних животных

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Омские чиновники все никак не могут ликвидировать незаконное кладбище домашних животных около Черлакского тракта в Ленинском округе. Об этом стало известно сегодня на заседании комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка.

Еще в 2015 году суд обязал департамент строительства мэрии рекультивировать участок. Однако только в 2026 году ведомство направило запрос в Главное управление ветеринарии Омской области, чтобы узнать перечень болезней, на которые нужно исследовать почву захоронения.

– Стоимость ликвидации несанкционированного размещения захоронения павших домашних животных на указанном участке будет известна после проведения бактериологического и паразитологического исследования почв, – отчитались чиновники перед депутатами.

Отметим, что сейчас чиновники заняты ликвидацией «Мыльного озера» и «Лагуны» в Советском округе.