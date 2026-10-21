Ремонт встал: в Омске подрядчик начал вывозить технику с моста у Телецентра

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На мосту имени 60-летия ВЛКСМ возле Телецентра возобновились работы, однако к самому ремонту пока не приступили. Появление спецтехники на объекте прокомментировали в городской администрации.

Как сообщает 12 канал, сейчас на мосту находятся представители прежнего подрядчика – ООО «Стройтраст». В мэрии пояснили, что строители вывозят с территории технику и оставшиеся материалы перед окончательным уходом с объекта. Официальное расторжение контракта с компанией запланировано на ближайшую пятницу.

После расторжения договора городские власти сформируют детальный фронт работ для нового подрядчика. Поиски новой строительной организации уже ведутся, однако контракт с новым исполнителем пока не заключен.

Ранее сообщалось об уголовном деле, заведенном на главу «Стройтраста» Армана Акопяна. Его подозревают в невыплате зарплаты рабочим на сумму 300 млн рублей. Официально от ремонта моста у Телецентра его отстранили на прошлой неделе. Сам Акопян, уведомленный о времени и месте разбирательства, на заседание не явился.

Капитальный ремонт моста у Телецентра идет почти два года – с 30 ноября 2024-го. Завершить объект планировалось к концу октября нынешнего года, но из-за низких темпов работ (готовность 37 %, отставание от графика – 152 дня) контракт со «СтройТрастом» был расторгнут.