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Губернатор Омской области Виталий Хоценко в прямом эфире заявил, что сомневается в выполнении «Стройтрастом» новых обязательств по капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ.

– Если честно – я сомневаюсь, что они будут выполнены. Подрядчик ранее давал обещания наверстать сроки, увеличить количество людей, но они, к сожалению, остались обещаниями, – сказал глава региона.

Ленинградский мост «Стройтраст» ранее отремонтировал и завершил работы в срок. А на новом объекте у компании возникли трудности с выплатой зарплаты и налогами. Каждую субботу в регионе проводят оперативный штаб по проблемным строительным объектам.

Мэрия решила расторгнуть контракт со «Стройтрастом», после чего подрядчик за свои средства заасфальтировал четвертую полосу моста и взял дополнительные обязательства. Городские власти после этого отказались расторгать договор.

Изначально ремонт планировали завершить 30 октября, но работы отстали от графика из-за финансовых проблем подрядчика. Новый срок – 1 августа 2027 года. С 8 ноября на мосту открыты четыре полосы движения, по две в каждом направлении, реверсивное движение отменено.

Ранее сообщалось, что мэрия Омска аннулировала решение о расторжении контракта со «Стройтрастом» после того, как подрядчик предоставил обновленный график работ и пообещал запустить движение по четырем полосам. Окончательно сдать обновленный мост у Телецентра компания обязуется к 1 августа 2027 года.