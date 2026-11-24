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В Омске на мосту имени 60-летия ВЛКСМ открыли четвертую полосу, и теперь город не может разорвать контракт с подрядчиком. Об этом губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в прямом эфире «Хоценко о важном».

Подрядчик – «Стройтраст» – отставал от графика, но за свои средства восстановил полосу движения, ее открыли для автомобилистов 8 ноября. После этого у мэрии исчезли правовые основания разрывать договор. Сейчас по мосту у Телецентра едут по две полосы в каждом направлении, реверсивное движение отменено.

– Могу сказать, что четвертую полосу запустили, это была договоренность между подрядчиком и городом. Мост разгрузился. Но приближается зима, выпадает снег, будет появляться колейность, полоса будет сужаться. Нам нужен готовый мост, – заявил Хоценко.

Изначально капремонт собирались закончить 30 октября. Из-за финансовых проблем подрядчика работы отстали от графика, и в октябре городские власти рассматривали расторжение контракта. Сейчас работы возобновлены, но срок завершения перенесли на 1 августа 2027 года – полностью мост откроют на девять месяцев позже первоначального срока.

Напомним, что в октябре мэрия объявила об одностороннем отказе от исполнения контракта с «Стройтрастом», но подрядчик вернулся на объект в отведенный законом десятидневный срок и сохранил договор, пообещав сдать мост к 1 августа 2027 года.