Шелест сообщил о возобновлении ремонта моста у Телецентра в Омске

Фото: Владимир Казионов

Компания «Стройтраст» возобновила капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске после того, как городские власти объявили о расторжении контракта из-за срыва сроков. Сейчас на объекте работает более 50 человек, а мэр Сергей Шелест рассчитывает в ноябре отказаться от реверсивного движения.

По словам градоначальника, подрядчик уложился в установленный законом десятидневный срок после уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта и вернулся к работам. На мосту готовятся к укладке асфальта, выполняют гидроизоляцию, сварочные и другие работы.

Накануне Шелест вместе с инженерами и представителями строительного контроля обсудил технические решения, необходимые для запуска четырех полос движения. Как подчеркнул мэр, реализовать эти решения подрядчик должен за собственный счет. Ситуацию с ремонтом моста он оставил на личном контроле.

Фото: Владимир Казионов

Напомним, ситуация со «Стройтрастом» обострилась в октябре на фоне серьезного отставания от графика и финансовых проблем компании. 12 октября мэрия объявила об одностороннем отказе от исполнения контракта и сообщила, что ищет нового подрядчика. При этом по закону у компании оставалось десять дней на урегулирование ситуации. Уже 21 октября на мосту заметили рабочих и технику «Стройтраста», а в администрации уточнили, что контракт еще не был официально расторгнут.

Контракт стоимостью около 2,87 млрд рублей заключили в августе 2024 года. Основные работы планировалось завершить к концу октября 2026-го, однако к середине октября отставание от графика достигло 152 дней. Строительная готовность объекта оценивалась в 37,15 %.

Теперь городские власти рассчитывают, что возобновление работ позволит улучшить ситуацию с движением на мосту и подъездах к нему. По плану Шелеста, уйти от реверсивной схемы движения намерены в ноябре.