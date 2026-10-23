Омск-информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество·Мария Филимонова

Омские электрички пустят по урезанному графику

Поезда перестанут делать остановки для посадки и высадки на платформах Амре и Ермолаевская.
электричка

С 25 октября в Омской области изменится график движения ряда пригородных поездов. Как сообщает «Омск-пригород», отдельные электрички начнут проезжать некоторые остановочные пункты без посадки и высадки пассажиров.

Изменения затронут два популярных направления:

  • Омск – Иртышское: поезда № 6201/6202, № 6209/6210, № 6203/6204 и № 6211/6212 отменяют остановку на платформе Амре.
  • Омск – Колония: электрички № 6673, № 6663 и № 6664 будут следовать без остановки на платформе Ермолаевская.

Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты и сверяться с актуальным расписанием на официальном сайте компании-перевозчика.

Читайте также

·Общество·Мария Филимонова

Омские электрички пустят по урезанному графику

Поезда перестанут делать остановки для посадки и высадки на платформах Амре и Ермолаевская.
электричка

С 25 октября в Омской области изменится график движения ряда пригородных поездов. Как сообщает «Омск-пригород», отдельные электрички начнут проезжать некоторые остановочные пункты без посадки и высадки пассажиров.

Изменения затронут два популярных направления:

  • Омск – Иртышское: поезда № 6201/6202, № 6209/6210, № 6203/6204 и № 6211/6212 отменяют остановку на платформе Амре.
  • Омск – Колония: электрички № 6673, № 6663 и № 6664 будут следовать без остановки на платформе Ермолаевская.

Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты и сверяться с актуальным расписанием на официальном сайте компании-перевозчика.

Больше по тегу - #электрички
Рубрика - Общество