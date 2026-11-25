Omskinform.ru

В Омской области временно изменят движение двух пригородных электричек. Как сообщили в компании «Омск-пригород», 27 ноября и 1 декабря поезда будут курсировать по скорректированным маршрутам из-за планового ремонта путей.

Поезд № 6482 Лузино – Московка в эти дни будет следовать только до станции Омск. При этом время его отправления и прибытия останется прежним. Другой состав – № 6705/7658 Московка – остановочный пункт имени Н. И. Данильченко – 27 ноября и 1 декабря курсировать не будет.

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок. Актуальное расписание можно уточнить на сайте «Омск-пригорода», по телефону 8 (3812) 44–31–52, на горячей линии 8 (800) 234–31–52, а также в железнодорожных кассах.

Напомним, что в начале ноября из-за планового ремонта путей уже меняли расписание этих же электричек.