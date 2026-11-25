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Сегодня, 25 ноября, ранним утром Омск окутал необычный туман, напоминающий радиационный. По данным метеорологов, он образуется из-за охлаждения земной поверхности и скопления влажного воздуха у нее. Обычно такое явление возникает при безоблачной погоде.

Туман осложнил дорожную обстановку и повлиял на авиасообщение. По данным двух сервисов, загруженность омских улиц составляет 6 баллов из 10. Кроме того, утром задерживаются два рейса из Омска в Москву. При этом, согласно онлайн-табло аэропорта, самолеты, направлявшиеся из Москвы и Казани в Омск, вместо пункта назначения отправились в Тюмень.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в Омской области ожидаются мокрый снег и дождь различной интенсивности, сильный ветер и гололед.

Напомним, что в октябре туман уже нарушал работу омского аэропорта. Тогда из-за видимости около 300 метров сразу пять самолетов перенаправили на запасные аэродромы.