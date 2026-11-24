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В Омской области во второй половине дня 26 ноября 2026 года ожидается резкое ухудшение погоды: дождь, мокрый снег, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с. Об этом со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили в региональном МЧС.

По прогнозу синоптиков, уже в пятницу начнутся осадки разной интенсивности – от дождя до мокрого снега. Кроме того, метеорологи предупреждают о налипании мокрого снега и обледенении. На отдельных участках дорог образуется гололедица, а ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду.

Непогода сохранится и в течение всех суток 27 ноября. Дождь перейдет в снег, местами разыграется метель, которая заметно ухудшит видимость. Дороги покроются льдом, а в некоторых местах возникнут снежные заносы.

С 28 ноября в регионе начнется похолодание. Жителям Омской области и автомобилистам стоит заранее учесть прогноз: на скользких трассах возможны аварийные ситуации, поэтому водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость и дистанцию, а пешеходам – быть особенно внимательными на тротуарах.