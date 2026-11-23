Содержание От «цокающих» резиновых накладок до тростей с шипом «Сейчас самый сезон» Много на маркетплейсах Подойдут и палки ...

Фото: Omskinform.ru

Первый в этом сезоне мощный гололед накрыл улицы Омска и заставил пешеходов буквально балансировать на каждом шагу по пути на работу, учебу или по делам. Внезапная ледяная корка превратила привычную утреннюю дорогу в полосу препятствий, где любая спешка становится риском оказаться на мокром, холодном льду.

Чтобы добраться до места назначения без травм, стоит заранее оценить доступные способы удержаться на ногах. «Омск-информ» узнал, что предлагают омичам для безопасных походов по первому тонкому льду. Изображение создано при помощи ИИ

От «цокающих» резиновых накладок до тростей с шипом

На рынке хватает решений под разные задачи и погоду, хотя у каждого варианта есть свои компромиссы. Резиновые ледоступы с шипами отлично цепляются за голый лед и обледенелые тротуары, но в магазинах, офисах или транспорте на плитке они заметно скользят и громко цокают. Тем более владельцы помещений за оставленные следы на покрытии благодарить точно не будут.

Спиральные или цепные накладки увереннее ведут себя на укатанном снегу и смешанном покрытии, зато хуже держатся на гладкой корке. Для города, где важно именно устоять на скользком льду, а не пройти по большому сугробу, такие приспособления вряд ли будут полезны.

Тем, кто не хочет снимать защиту в помещении, стоит присмотреться к обуви со встроенными шипами – это удобно для связки «улица, транспорт, работа». Однако моделей такой обуви немного, а стоят они дорого. Тем более покупать пару обуви только для пары дней гололеда – пустая трата денег.

При легкой наледи и редком гололеде выручают абразивные наклейки, но на сухом асфальте они быстро стираются. Также для прогулок или дополнительной опоры используют палки и трости с шипом, но такой вариант требует постоянно задействовать руки. Впрочем, в парках и скверах нередко можно встретить омичей, которые ходят с подобными палками и без гололеда. С помощью таких опор омичи поддерживают свое здоровье, занимаясь скандинавской ходьбой. Стоят такие приспособления стандартно, 500–600 рублей.

Omskinform.ru

«Сейчас самый сезон»

Резиновые накладки с шипами, которые крепятся к подошве и цепляются за скользкую поверхность, можно найти в аптеках, но есть они далеко не везде. Как рассказала корреспонденту «Омск-информа» аптекарь Ольга, в обычных точках аптечных сетей такие редко увидишь. Нужно искать специальную – ортопедическую.

— Конкретно у нас таких нет, по крайней мере я ни разу не видела. В ортопедических, вроде, должны быть, – посоветовала аптекарь Ольга.

В ортопедическом отделе одной из известных аптечных сетей приспособления действительно нашлись – сразу в нескольких вариантах. На вкус и цвет есть «товарищи» с разной фиксацией: на носке или «круговой», а также с разным количеством и размером шипов. Продавец медтехники Наталья отметила, что модели также делятся на детские и взрослые по размеру, а спрос из-за гололеда сейчас на пике.

— Есть в разных вариантах: для детей, для взрослых. Сейчас ведь самый сезон, они «ходовые». До вас 8 пар продала. Сейчас же скользко, – рассказала Наталья.

В омских аптеках взрослые резиновые ледоступы обходятся примерно в 300 рублей, при этом детские модели обойдутся дешевле – около 200 рублей. По словам продавца, универсальные «взрослые» резиновые накладки тянутся и подходят вплоть до 45-го размера обуви.

Такой способ хорош, когда защита нужна прямо сейчас. Но если есть время подождать и подготовиться получше, стоит присмотреть варианты на популярных маркетплейсах.

Изображение создано при помощи ИИ

Много на маркетплейсах

Те же ледоступы или ледоходы (производители называют их по-разному) на популярных маркетплейсах стоят столько же, сколько и в аптеке: самые дешевые можно взять за 200–300 рублей. Однако есть и полупрофессиональное оборудование для прогулок по обледенелым склонам гор. За такое снаряжение придется выложить уже от нескольких до десятков тысяч рублей. На маркетплейсах ассортимент шире, чем в аптеках: можно найти любые расцветки, с любым количеством шипов, под разные размеры, с различными креплениями.

Там же можно найти и ботинки с шиповкой. При этом производители задумались о сохранности покрытий и продают варианты со стальным элементом, который нужно перевернуть – на одной стороне он гладкий, на другой шипованный. Также есть обувь с комплектами стальных и силиконовых шипов, которые можно менять в зависимости от погоды. Однако в универсальности и доступности они уступают ледоходам – каждый раз шипы придется менять вручную. Стоить такие ботинки будут от 3 тыс. рублей.

Трекинговые палки, или палки для скандинавской ходьбы менее универсальны. При выборе такого варианта человек получает не сцепление с поверхностью, а две дополнительные точки опоры и, к тому же, занятые руки. Стоят такие приспособления от 1 тысячи рублей, в зависимости от комплектации – две деревянные или пластиковые палки можно купить «по низу» рынка, а вот за металлические и складные придется «отвалить» от нескольких до 10 тысяч рублей.

Подойдут и палки

Впрочем, всегда можно найти оставшиеся с советских времен лыжные палки и использовать их. Не очень красиво и современно, зато бесплатно и функционал тот же.

omskinform.ru

Самым удобным, универсальным и выгодным вариантом остаются многоразовые ледоходы. Трекинговые палки больше подойдут для прогулок в хорошем темпе, а шипованная обувь – для походов и сложных условий. Впрочем, когда на улицы приходит такой сильный гололед, как сегодня, в первую очередь выручают собственные силы и умение твердо держаться на ногах.