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Глава комитета Госдумы по экологии Елена Панова назвала Омск среди возможных аутсайдеров федерального проекта «Чистый воздух». По ее словам, в городе слишком часто происходят выбросы вредных веществ в атмосферу.

– По данным Росгидромета, высокий и очень высокий уровень загрязнения в городах сохраняется, а в отдельных городах даже усилился, – заявила депутат. – Превышения по отдельным веществам Росгидромет фиксирует в Омске и Нижнем Тагиле.

Плохо в Омске обстоят дела и с контролем загрязнений: местные предприятия неохотно устанавливают системы автоматического контроля выбросов, а свои планы не предоставляют Росприроднадзору. По системам автоматического контроля Омск оказался в антилидерах наряду с Братском, Новокузнецком, Читой и Челябинском. Сроки по ним истекли год назад, а план выполнен лишь на 70 %.

Чтобы разобраться с проблемой, в Омск планируют приехать депутаты комитетов по экологии и по местному самоуправлению вместе с сотрудниками Минприроды России.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске сорвали установку систем мониторинга вредных выбросов.