Фото: Omskinform.ru

В омском Минэнерго заявили о готовности содействовать завершению расселения аварийного дома на проспекте Королева, 4а. Соответствующее постановление размещено на портале «Омской губернии».

В постановлении предлагают отдельно обозначить дом на проспекте Королева, жильцов которого необходимо переселить за счет средств областного бюджета. Обсуждение проекта продлится до 27 ноября.

Напомним, что впервые повреждения несущих конструкций дома на проспекте Королева, 4а специалисты выявили еще в 2010 году. После этого фасад укрепили, но уже в 2017 году проблемы с деформацией здания возникли вновь.

Массово расселять бывшее общежитие городские власти начали несколько месяцев назад. 19 марта объект посетил мэр Омска Сергей Шелест. По итогам осмотра он заявил, что состояние здания вызывает серьезную тревогу, и предложил жильцам несколько вариантов временного переезда.