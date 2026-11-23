Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с послом России в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Стороны обсудили укрепление межрегиональных связей и основные направления взаимодействия региона с республикой.

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Виталия Хоценко в Минск. Губернатор отметил, что Россия и Беларусь продолжают тесно взаимодействовать и поддерживать друг друга, несмотря на внешние вызовы. Республика на протяжении многих лет входит в число ключевых внешнеторговых партнеров Омской области, поэтому развитие отношений с ней остается одним из важных направлений международного сотрудничества региона.

Хоценко также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления двусторонних связей, особое значение которых отмечает президент России Владимир Путин.

Сотрудничество Омской области с Беларусью развивается в соответствии с планом совместных мероприятий на 2024–2026 годы. Документ охватывает основные направления взаимодействия: торгово-экономические отношения, промышленность и агропромышленный комплекс, строительство и транспорт.

Кроме того, стороны развивают сотрудничество в сферах образования, науки, культуры и туризма, а также молодежной политики. Таким образом, взаимодействие охватывает не только экономику, но и гуманитарные направления, создавая основу для дальнейшего укрепления связей между Омской областью и Республикой Беларусь.