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Травмпункт городской больницы № 3 на улице Энергетиков в городке Нефтяников сегодня работает в экстремальном режиме: из-за скользких тротуаров и дорог сюда стекается огромное число пострадавших.

Корреспондент «Омск-информа» побывал в стенах медучреждения и выяснил, какие травмы омичи получают чаще, что делать при падении и как помочь человеку на улице.

Разбитые носы, вывихи, переломы рук и ног, травмы головы – медики подчеркивают, что сейчас наблюдают небывалый наплыв пациентов, связанный с неблагоприятными погодными условиями и плохим состоянием пешеходных зон.

– Шел на работу по Магистральной, старался аккуратно, но упал, когда дорогу переходил у военкомата, – говорит 30-летний монтажник. – Дорожка, как стекло.

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На гололед жалуется женщина-дворник: упала и сильно ударилась рукой, когда вышла на работу в пять утра.

– Сразу не смогла подняться, на четвереньках доползла до лавки, еле-еле встала. – Сейчас сделали снимок, только ушиб, – говорит омичка.

В утренние часы, когда лед был весьма крепок, жертвой гололеда стала 70-летняя вахтер общежития. По словам пенсионерки, она неудачно приземлилась на руку, теперь сильно болит локоть. В коридоре травмпункта омичка ждет очереди на рентген-снимок. Рядом – сотрудник почты.

– Подъехал автобус к остановке, остановился далеко от бордюра. Я подхожу к двери, поскальзываюсь и начинаю падать под автобус. Инстинктивно схватился за порожек, это и спасло. Нога болит, порвал брюки и ободрал кожу. Кондуктор помог, скорую не стали вызывать, сын привез уже сюда, в травму, – рассказывает мужчина свою печальную историю.

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У дверей травмпункта две подруги. Ехали в университет и синхронно упали на скользком тротуаре. Сначала поскользнулась и упала одна. Девушка ударилась затылком, от сотрясения ее спасла шапка толстой вязки.

– Подумала еще, хорошо, что такую надела, но через минуту на меня падает подруга, и попадает со всей дури в нос локтем. Нас подняли, помогли дойти до скамейки, а уж потом мы на такси приехали сюда, – поделилась студентка.

Разбитый нос особенно не испугал девушку, голова не кружилась и не болела, но ей все же посоветовали обратиться в травмпункт, напугав последствиями черепно-мозговой травмы. Они могут проявиться не сразу или протекать незаметно. Лучше сразу исключить риски.

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В зоне риска – старики

Сегодня на приеме у травматологов омичи всех возрастов: и молодые, и среднего возраста, стариков не так уж и много.

– Упала на тротуаре, коленка болит теперь, – говорит 81-летняя пенсионерка. – А вообще сама виновата, отвлеклась, думала про внуков, проблемы есть у нас, а когда внимание занято другим, тогда и попадаешь в неприятности. Внук-хоккеист учил как-то правильно падать, только зря это, всегда неожиданно. Вот даже гардеробщица травмпункта тоже поскользнулась, сейчас ей плечо вставляют.

Врачи советуют планировать каждый выход из дома, чтобы не торопиться в дороге. Пожилых граждан просят вообще воздержаться от походов в такие дни. На обувь стоит надеть ледоходы – специальные накладки и наклейки на сапоги.

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– Если вы упали, то не вставайте резко, – советуют травматологи. – Сильная боль, или конечность выглядит как-то не так – вызовите скорую помощь или попросите помощи у очевидцев. Они же вам понадобятся, если вы захотите оформить претензии.

Не быть равнодушными

Врачи призывают омичей не быть равнодушными, если кто-то упал у них на глазах. Но пытаться давать обезболивающее или же пытаться наложить шину не советуют, если только есть серьезные навыки и медобразование. Анальгетики же могут смазать картину симптомов.

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Поток пострадавших в травмпункт горбольницы № 3 не ослабевает. Точное число пострадавших в первый «гололедный» день этого сезона областной минздрав назовет завтра.

Адреса травмпунктов в Омске можно посмотреть по ссылке, травмпункты, которые работают круглосуточно, находятся на ул. Энергетиков, 19 (травматологическое отделение поликлиники ГБ №3), ул. Лизы Чайкиной, 7 (отделение травматологии и ортопедии поликлиники БСМП №2), ул. Магистральная, 31/2 (травмпункт Городской детской клинической больницы №3).