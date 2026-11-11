Омские дороги решили спасать от гололеда солью почти за 100 млн рублей

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В Омске объявили два аукциона на закупку технической соли, которую используют для приготовления песко-соляной смеси и зимней обработки дорог. На приобретение материала планируют направить почти 94 млн рублей.

Заказчиком выступает департамент контрактной системы администрации города. Начальная стоимость каждого контракта составляет 46,6 млн рублей.

Согласно условиям закупки, соль будут доставлять по заявкам заказчика. В них укажут необходимое количество материала и адрес поставки. Передать заявку поставщику можно будет по телефону или электронной почте. На ее исполнение отводится 45 рабочих дней. Поставки должны завершиться до 31 марта следующего года.

Заявки на участие в аукционах принимают до 18 ноября. Подвести итоги обеих закупок планируют 20 ноября.