Хоценко поручил закупить технику для уборки обновленной набережной Иртыша

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Для содержания обновленной набережной Иртыша в Омске приобретут три универсальные коммунальные машины. На закупку спецтехники направят 45 млн рублей. Соответствующее решение принято по поручению губернатора Виталия Хоценко.

Машины будут обслуживать светомузыкальный фонтанный комплекс и прилегающую территорию набережной. Техника рассчитана на круглогодичную эксплуатацию и позволит проводить как летнюю, так и зимнюю уборку.

Планируется приобрести три машины УКМ-2500М. Каждая из них будет оснащена вакуумно-уборочным, подметально-уборочным, пескоразбрасывающим и поливомоечным оборудованием. В комплект также войдут передняя валковая щетка, отвал и шнекороторный снегометатель.

Напомним, светомузыкальный каскадный фонтан на обновленном участке набережной Иртыша открыли 28 августа 2026 года. В церемонии участвовали губернатор Виталий Хоценко и глава Сбера Герман Греф.

Общественное пространство создавали при поддержке президента России Владимира Путина и партии «Единая Россия». В проекте участвовали Сбер, «Газпром нефть», СИБУР, ГК «Титан», «Транснефть», «Полиом», «Нацпроектстрой» и другие организации.