Хоценко рассказал о подготовке нового корпуса КМХЦ к работе

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В новом корпусе Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ) завершают подготовку инженерных систем и устанавливают медицинское оборудование. После запуска здесь смогут получать специализированную помощь жители Омска и районов области, в том числе участники боевых действий.

О ходе работ сообщил губернатор Виталий Хоценко. В здании уже подключили отопление, электроснабжение, системы холодного и горячего водоснабжения. Сейчас специалисты монтируют и настраивают медицинское оборудование, а также проводят пусконаладочные работы системы вентиляции.

Одновременно продолжается соединение нового корпуса с действующим зданием центра с помощью надземного перехода. Благоустройство прилегающей территории уже завершено, как и строительство подземного перехода.

Общая площадь нового корпуса составляет почти 7 тыс. кв. м. Четыре этажа отведены под операционные блоки, отделения реанимации и палаты пробуждения пациентов. Еще два этажа займут лабораторный комплекс и стерилизационное отделение.

Медицинскую помощь в новом корпусе смогут получать жители всей Омской области. Отдельное внимание планируют уделять участникам боевых действий, которым необходимы лечение и восстановление после ранений.

Как отметил Виталий Хоценко, корпус станет частью медицинского кластера, создаваемого в регионе для лечения и реабилитации ветеранов специальной военной операции при поддержке президента России Владимира Путина.

С прошлого года в Омской области уже работают госпиталь для ветеранов войн и филиал центра протезирования ЦИТО. Новый корпус КМХЦ дополнит эту инфраструктуру.