Хоценко сообщил о завершении основных работ на дороге в Муромцевском районе

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Муромцевском районе Омской области подходит к концу обновление участка трассы Муромцево – Седельниково с 219-го по 222-й километр. Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». О завершении ремонта сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Подрядная организация АО «ДРСУ № 6» выполнила основные работы по восстановлению дорожного полотна. Общая протяженность участка, на котором обновили покрытие, составляет три километра.

В ходе ремонта специалисты устранили участки пучинообразования, устроили ровики уширения и ликвидировали неровности методом холодной регенерации. Для восстановления основания использовали щебеночно-песчаную смесь с добавлением цемента. После подготовки дорожного полотна на трассе уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Сейчас подрядчик завершает работы по обустройству дороги. На участке укрепили обочины и нанесли дорожную разметку. Для подготовки объекта к приемке осталось установить новые дорожные знаки и забетонировать их стойки. После выполнения этих работ обновленный участок сможет пройти необходимые процедуры перед вводом в эксплуатацию.

Ремонт должен повысить безопасность движения на трассе и улучшить условия для автомобилистов, которые пользуются дорогой Муромцево – Седельниково. Восстановление покрытия также позволит устранить выявленные дефекты проезжей части и обеспечить более ровное движение транспорта.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Реализация дорожных мероприятий в Омской области находится на личном контроле губернатора Виталия Хоценко.