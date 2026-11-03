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·Политика·Мария Филимонова

На охрану омского губернатора Хоценко потратят почти миллион рублей

Хозяйственное управление правительства Омской области заключило контракт с Росгвардией.
Росгвардия

Хозяйственное управление правительства Омской области заключило контракт с вневедомственной охраной Росгвардии на обеспечение безопасности губернатора Виталия Хоценко. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно условиям контракта, с 29 ноября по 31 декабря безопасность главы региона будут обеспечивать два сотрудника Росгвардии в гражданской одежде. Силовики обязаны круглосуточно сопровождать губернатора, иметь при себе табельное оружие и средства связи.  Всего за месяц работы набирается 1584 человеко-часа. 

По условиям договора бойцам Росгвардии запрещено вести аудио- и видеосъемку, вступать в разговоры с посторонними лицами, а также разглашать график выездов, встреч и любых перемещений губернатора Омской области. Стоимость контракта составляет 755 тысяч рублей.

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На охрану омского губернатора Хоценко потратят почти миллион рублей

Хозяйственное управление правительства Омской области заключило контракт с Росгвардией.
Росгвардия

Хозяйственное управление правительства Омской области заключило контракт с вневедомственной охраной Росгвардии на обеспечение безопасности губернатора Виталия Хоценко. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно условиям контракта, с 29 ноября по 31 декабря безопасность главы региона будут обеспечивать два сотрудника Росгвардии в гражданской одежде. Силовики обязаны круглосуточно сопровождать губернатора, иметь при себе табельное оружие и средства связи.  Всего за месяц работы набирается 1584 человеко-часа. 

По условиям договора бойцам Росгвардии запрещено вести аудио- и видеосъемку, вступать в разговоры с посторонними лицами, а также разглашать график выездов, встреч и любых перемещений губернатора Омской области. Стоимость контракта составляет 755 тысяч рублей.

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Рубрика - Политика