Омское Агентство развития и инвестиций возглавил выходец из «Сарова»

Фото: max.ru/id7701350630_gos

Сегодня, 2 ноября, зампред правительства Омской области Андрей Шпиленко представил коллективу нового гендиректора Агентства развития и инвестиций. Агентство возглавил Михаил Лабудин.

Ранее Лабудин работал в управленческой команде технопарка «Саров», руководил Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, а также трудился в Корпорации развития Донбасса. Он уже награжден почетной грамотой Омской области за вклад в развитие промышленного комплекса.

Перед новым руководителем ставят задачи привлекать новые инвестиции, повышать качество сопровождения инвесторов и реализовывать проекты в регионе.

Напомним, с 1 ноября 2025 года гендиректором агентства работала Светлана Баженова. 30 октября она сообщила в соцсети, что контракт с ней не продлен и она завершает работу.