Ева и Матвей попали в число частых имен для новорожденных омичей

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Портал ЗАГС обновил данные о том, какие имена родители в Омской области выбирают для новорожденных. Мальчиков чаще всего называют Михаилом – 321 раз, следом идут Александр (223), Артем (215), Тимофей (191) и Матвей (189).

У девочек лидирует София – 221 раз. Также в ходу Анна (207), Ева (198), Василиса (166) и Мария (160). Интересно, что редкие ранее имена Ева, Василиса и Матвей попали в число частотных.

Встречаются и совсем редкие имена. Мальчиков называли Аяном, Денизом, Дастаном, Дауреном и Мухаммадмырзой. Среди девочек редкими стали Кая, Лилиана, Эльвина, Айлина и Меруерт.