В Октябрьском округе Омска построят крупный центр по переработке отходов

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области собираются построить центр по переработке отходов площадью 100 тысяч кв. м. Сведения об этом содержатся в планах региональной программы по переходу к экономике замкнутого цикла на 2026–2030 годы, которую подготовило Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.

Реализовать проект планирует ООО «Регион 55», участок под объект – улица 3-я Молодежная, 77, в Октябрьском округе Омска. В исполнителях заявлено Министерство экономического развития Омской области, а реализовать проект предполагается в 2029 году.

Проект предусматривает расширение имеющегося объекта по обращению с отходами III–V классов опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам. Здесь планируют собирать, обрабатывать и утилизировать кирпичный и железобетонный лом, деревянные строительные конструкции и растительно-древесные отходы. Кроме того, в планах – термическое обезвреживание медицинских отходов и неутильных фракций прочих промышленных отходов.

Остатки обработки будут складировать, чтобы потом вывозить на полигон. Ожидаемая производительность комплекса – до 61 тысячи тонн в год. Общая стоимость проекта – порядка 243 миллионов рублей.

По замыслу, реализация позволит уменьшить долю захораниваемых и термически обезвреживаемых фракций, а переработанные фракции сырья – щебень, лом металлов, щепу и техногрунт – вовлечь во вторичный оборот.

Ранее сообщалось, что в Омской области выделили новые средства на уборку незаконных свалок.