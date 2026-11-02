В Омской области главу поселения наказали за гибель подростка на озере

Изображение создано при помощи ИИ

В Омской области главе поселения вынесли приговор за гибель подростка на озере. Тюкалинский городской суд признал виновным главу городского поселения Виктора Митина по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, которая по неосторожности привела к смерти человека).

Как установил суд, чиновник не организовал управление и содержание пяти муниципальных водных велосипедов. У плавсредств были сквозные трещины корпусов и не было сливных пробок. Ремонтировать их, утилизировать или хотя бы убрать на безопасное хранение глава поселения не стал. Неисправные велосипеды стояли в свободном доступе на городском пляже озера Разлив в Тюкалинске в 16 метрах от берега.

В начале июля 2025 года трое ребят взяли один из этих велосипедов и вышли на воду. Из-за пробоин плавсредство наполнилось водой. Подростки попытались доплыть до берега: двоим это удалось, третий погиб. На следующий день его тело нашли.

Суд назначил Митину 1 год 8 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработной платы. Кроме того, он лишен права занимать должности в органах местного самоуправления на 1 год 8 месяцев. С администрации поселения в пользу потерпевшей взысканы расходы на погребение и компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.