Омск-информ
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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омске поезд сошел с рельсов

Правоохранители начали проверку по факту инцидента на железнодорожных путях.
Поезд

В Омске на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги произошло происшествие. Во время проведения маневровых работ холостым ходом с путей сошел подвижной состав. По данным транспортной прокуратуры, опрокидывания локомотива удалось избежать.

– При выполнении локомотивом маневровых работ холостым ходом произошел сход подвижного состава с рельсов без опрокидывания, – рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По факту произошедшего Омская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омске поезд сошел с рельсов

Правоохранители начали проверку по факту инцидента на железнодорожных путях.
Поезд

В Омске на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги произошло происшествие. Во время проведения маневровых работ холостым ходом с путей сошел подвижной состав. По данным транспортной прокуратуры, опрокидывания локомотива удалось избежать.

– При выполнении локомотивом маневровых работ холостым ходом произошел сход подвижного состава с рельсов без опрокидывания, – рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По факту произошедшего Омская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия. Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

1108
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Рубрика - Происшествия