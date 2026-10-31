Россиянам изменят правила возврата билетов на поезда дальнего следования

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Россиян предупредили об изменении правил возврата билетов на поезда дальнего следования. С 1 декабря сумма, которую пассажир потеряет при отказе от поездки, будет зависеть от того, насколько заранее он сдаст билет. Об этом сообщили в РЖД.

Пока за возврат железнодорожного билета взимают символические 3,70 рубля. Уже с декабря вместо фиксированного сбора пассажирам придется отдавать до 10 % от тарифа.

Размер удержания будет расти по мере приближения даты поездки. При возврате билета не позднее чем за 45 дней пассажир потеряет 1 % от тарифа. За 30–44 дня до отправления удержат 3 %, а за 10–29 дней – 5 %.

Самый высокий сбор предусмотрен при возврате билета в последние дни перед поездкой. За девять суток или менее до отправления пассажиру вернут деньги с удержанием 10 % от тарифа.

Сбор рассчитают исходя только из стоимости проезда. Расходы на дополнительные услуги и постельное белье в расчет включать не станут.

В компании считают, что изменения помогут бороться с практикой заблаговременной покупки билетов с последующим возвратом накануне поездки. Освободившиеся места РЖД намерены оперативнее возвращать в продажу.

Важно, что новые правила не затронут ранее купленные билеты. Для проездных документов, оформленных до 1 декабря 2026 года, при возврате продолжит действовать прежний фиксированный сбор.

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