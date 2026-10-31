Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

Россиянам изменят правила возврата билетов на поезда дальнего следования

Вместо 3,70 рубля пассажиры будут платить процент от тарифа.
Поезд вагон

Россиян предупредили об изменении правил возврата билетов на поезда дальнего следования. С 1 декабря сумма, которую пассажир потеряет при отказе от поездки, будет зависеть от того, насколько заранее он сдаст билет. Об этом сообщили в РЖД.

Пока за возврат железнодорожного билета взимают символические 3,70 рубля. Уже с декабря вместо фиксированного сбора пассажирам придется отдавать до 10 % от тарифа.

Размер удержания будет расти по мере приближения даты поездки. При возврате билета не позднее чем за 45 дней пассажир потеряет 1 % от тарифа. За 30–44 дня до отправления удержат 3 %, а за 10–29 дней – 5 %.

Самый высокий сбор предусмотрен при возврате билета в последние дни перед поездкой. За девять суток или менее до отправления пассажиру вернут деньги с удержанием 10 % от тарифа.

Сбор рассчитают исходя только из стоимости проезда. Расходы на дополнительные услуги и постельное белье в расчет включать не станут.

В компании считают, что изменения помогут бороться с практикой заблаговременной покупки билетов с последующим возвратом накануне поездки. Освободившиеся места РЖД намерены оперативнее возвращать в продажу.

Важно, что новые правила не затронут ранее купленные билеты. Для проездных документов, оформленных до 1 декабря 2026 года, при возврате продолжит действовать прежний фиксированный сбор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуме придумали, как удешевить такси для семей с детьми.

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·Общество·Алексей Новиков

Россиянам изменят правила возврата билетов на поезда дальнего следования

Вместо 3,70 рубля пассажиры будут платить процент от тарифа.
Поезд вагон

Россиян предупредили об изменении правил возврата билетов на поезда дальнего следования. С 1 декабря сумма, которую пассажир потеряет при отказе от поездки, будет зависеть от того, насколько заранее он сдаст билет. Об этом сообщили в РЖД.

Пока за возврат железнодорожного билета взимают символические 3,70 рубля. Уже с декабря вместо фиксированного сбора пассажирам придется отдавать до 10 % от тарифа.

Размер удержания будет расти по мере приближения даты поездки. При возврате билета не позднее чем за 45 дней пассажир потеряет 1 % от тарифа. За 30–44 дня до отправления удержат 3 %, а за 10–29 дней – 5 %.

Самый высокий сбор предусмотрен при возврате билета в последние дни перед поездкой. За девять суток или менее до отправления пассажиру вернут деньги с удержанием 10 % от тарифа.

Сбор рассчитают исходя только из стоимости проезда. Расходы на дополнительные услуги и постельное белье в расчет включать не станут.

В компании считают, что изменения помогут бороться с практикой заблаговременной покупки билетов с последующим возвратом накануне поездки. Освободившиеся места РЖД намерены оперативнее возвращать в продажу.

Важно, что новые правила не затронут ранее купленные билеты. Для проездных документов, оформленных до 1 декабря 2026 года, при возврате продолжит действовать прежний фиксированный сбор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуме придумали, как удешевить такси для семей с детьми.

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Рубрика - Общество