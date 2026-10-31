В Омской области вдохнули новую жизнь в лагерь, закрытый почти на два года

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После почти двухлетнего перерыва в Омской области вновь начал работать детский лагерь «Тайга» в Большеуковском районе. На его восстановление регион дополнительно выделил средства. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко на заседании межведомственной комиссии.

– Этим летом в Омской области работало 584 лагеря, в которых отдохнули почти 69 тысяч детей. В целом на оздоровительную кампанию мы направили 524 млн рублей, – заявил глава региона.

Отметим, что в области продолжают не только возвращать к работе закрытые лагеря, но и модернизировать действующие. Омская область участвует в федеральной программе обновления детских учреждений.

В рамках программы в лагере «Лесная поляна» Тарского района появились два новых жилых модуля, а в «Солнечной поляне» Омского района – еще три.