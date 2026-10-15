В Омске нашли детский лагерь, который до сих пор не готов к зиме

В «Иртышских зорях» только планируют ремонт корпусов.

omskinform.ru

Не все муниципальные детские лагеря Омска могут принимать детей в холодное время года. В частности, в «Иртышских зорях» до сих пор нет отапливаемых корпусов. Об этом рассказал директор городского департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта Евгений Баньковский.

- Четыре из них - «Дружные ребята», «Лесная поляна», «Юбилейный» и имени Ю. А. Гагарина - располагают тёплыми корпусами, что позволяет принимать детей не только летом, но и в холодное время года, - отметил Баньковский.

Так, «Дружные ребята» и «Лесная поляна» готовы размещать до 200 детей на осенних и зимних сменах. В этих лагерях также проводят профильные программы, организуют семейный отдых и коллективные заезды в выходные дни. Лагерь имени Ю. А. Гагарина после капитального ремонта в 2026 году получил статус круглогодичного и теперь может принимать более 100 детей. «Юбилейный» в зимний период готов разместить до 50 ребят.

При этом, по словам Баньковского, в «Иртышских зорях» в 2027 году планируется подготовить проектно-сметную документацию на ремонт корпусов с учётом установки отопления. Приступить к самим работам рассчитывают в 2028 году.