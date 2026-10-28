Омск предложили включить в частную скоростную ЖД сеть с билетами как в метро

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В Сибири может появиться частная скоростная железнодорожная магистраль. Проект «Супермагистраль Регионы России» призван соединить Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области и Алтайский край.

Автор инициативы – предприниматель Ринат Бичурин. Согласно его задумке, время поездки между крупнейшими городами сократится до 15–30 минут, а стоимость билета окажется сопоставима с тарифом обычного городского метрополитена.

Центральным звеном сети выступает направление Новосибирск – Барнаул с дополнительными ответвлениями на Омск, Томск и Кемерово. Действующее транспортное сообщение между этими точками сегодня занимает по несколько часов, тогда как запуск объекта позволит преодолевать аналогичный путь за считаные минуты.

– Граждане получат дешевый и быстрый доступ к рабочим местам по всей стране, – подчеркнул Бичурин в беседе с Sib.fm.

Инициатор проекта убежден, что доступный скоростной транспорт даст населению свободу в трудоустройстве и в перспективе поможет поднять уровень жизни в сибирских субъектах до столичных показателей. Вся финансовая нагрузка при этом ляжет на частный капитал через организацию публичного акционерного общества. В качестве успешного примера автор приводит Тихоокеанскую железную дорогу, где свыше 500 км путей возвели за 2,5 года. Стоимость одного километра новой магистрали оценивается в 50–300 млн рублей, а построить 200 км линии при частном финансировании возможно за два года.