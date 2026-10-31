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·Общество·Алексей Новиков

Омский урбанист жестко раскритиковал проект супермагистрали за сотни миллиардов

Пассажиропотока между городами Сибири может не хватить для окупаемости проекта.
Поезд на магнитной подушке

Омский профессор и урбанист Сергей Костарев подверг жесткой критике проект «Супермагистраль Регионы России». Эксперт отметил, что создать высокоскоростную магистраль технически возможно, однако для этого придется строить новую дорогу и закупать необходимую технологию. По его оценке, затраты на реализацию такого проекта могут превысить сотни миллиардов рублей.

– Когда у нас дорогу длиной 10 километров строят за миллиард рублей, стоимость такой магистрали будет существенно выше, – цитирует Костарева «НГС55».

Урбанист также усомнился в экономической целесообразности частной сети. По мнению Костарева, пассажиропотока между городами Сибири будет недостаточно, чтобы проект смог окупить затраты на его реализацию.

– В Европе такие поезда ходят каждый час, перевозят тысячи людей, но билет стоит около 100 евро – столько же, сколько самолет. До Новосибирска лететь 50 минут, а на поезде – полтора часа за те же деньги. Желающих будет немного, экономического эффекта не будет, – пояснил эксперт.

Костарева также смутили заявленные сроки поездки между городами. По его словам, при заявленной скорости поезда в 400 км/ч преодолеть расстояние до Новосибирска за 15–30 минут невозможно. Для такой продолжительности поездки состав должен двигаться примерно со скоростью 2500 км/ч.

Напомним, что проект «Супермагистраль Регионы России» должен связать Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области и Алтайский край. Инициатором выступил предприниматель Ринат Бичурин. Он предлагает сократить поездки между крупными городами до 15–30 минут при стоимости билета на уровне обычного метро. Основой сети станет маршрут Новосибирск – Барнаул с ответвлениями на Омск, Томск и Кемерово.

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·Общество·Алексей Новиков

Омский урбанист жестко раскритиковал проект супермагистрали за сотни миллиардов

Пассажиропотока между городами Сибири может не хватить для окупаемости проекта.
Поезд на магнитной подушке

Омский профессор и урбанист Сергей Костарев подверг жесткой критике проект «Супермагистраль Регионы России». Эксперт отметил, что создать высокоскоростную магистраль технически возможно, однако для этого придется строить новую дорогу и закупать необходимую технологию. По его оценке, затраты на реализацию такого проекта могут превысить сотни миллиардов рублей.

– Когда у нас дорогу длиной 10 километров строят за миллиард рублей, стоимость такой магистрали будет существенно выше, – цитирует Костарева «НГС55».

Урбанист также усомнился в экономической целесообразности частной сети. По мнению Костарева, пассажиропотока между городами Сибири будет недостаточно, чтобы проект смог окупить затраты на его реализацию.

– В Европе такие поезда ходят каждый час, перевозят тысячи людей, но билет стоит около 100 евро – столько же, сколько самолет. До Новосибирска лететь 50 минут, а на поезде – полтора часа за те же деньги. Желающих будет немного, экономического эффекта не будет, – пояснил эксперт.

Костарева также смутили заявленные сроки поездки между городами. По его словам, при заявленной скорости поезда в 400 км/ч преодолеть расстояние до Новосибирска за 15–30 минут невозможно. Для такой продолжительности поездки состав должен двигаться примерно со скоростью 2500 км/ч.

Напомним, что проект «Супермагистраль Регионы России» должен связать Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области и Алтайский край. Инициатором выступил предприниматель Ринат Бичурин. Он предлагает сократить поездки между крупными городами до 15–30 минут при стоимости билета на уровне обычного метро. Основой сети станет маршрут Новосибирск – Барнаул с ответвлениями на Омск, Томск и Кемерово.

1010
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Рубрика - Общество