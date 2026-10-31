В Омской области прошли масштабные кадровые перестановки в судебной системе

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Квалификационная коллегия судей Омской области рассмотрела кандидатуры на вакантные должности в судах региона, присвоила новые квалификационные классы действующим судьям и приняла несколько кадровых решений. Кроме того, один из мировых судей получил дисциплинарное взыскание.

В первую очередь коллегия рекомендовала Ивана Шуплецова на должность председателя Тюкалинского городского суда. Еще четыре кандидата получили рекомендации на должности судей районных судов. Константина Девочкина предложили назначить в Кормиловский районный суд, Дмитрия Кузнецова – в Центральный районный суд Омска, Екатерину Бетехтину – в Ленинский районный суд, а Надежду Головаш – в Колосовский районный суд.

Также коллегия рассмотрела кандидатуры на должности мировых судей. Сергея Румянцева рекомендовали на судебный участок № 1 в Азовском немецком национальном судебном районе, Анастасию Терехову – на участок № 12 в Марьяновском районе, Елену Ковальскую – на участок № 20 в Омском районе, а Владу Морозову – на участок № 95 в Центральном судебном районе Омска. Всех четверых предложили назначить без ограничения срока полномочий. Ирину Кабакову рекомендовали на участок № 107 в Кировском судебном районе Омска сроком на три года.

Помимо этого, коллегия подтвердила предельный квалификационный класс по занимаемой должности двум судьям. Пятый класс сохранили за председателем Большереченского районного суда Татьяной Страшко, седьмой – за мировым судьей судебного участка № 98 в Большереченском районе Дмитрием Марковым.

Отдельно коллегия рассмотрела вопрос о дисциплинарной ответственности мирового судьи Варвары Буш, работающей на участке № 70 в Октябрьском судебном районе Омска. Комиссия выявила в ее действиях признаки дисциплинарного проступка. Коллегия согласилась с этим выводом, признала наличие проступка и вынесла судье замечание.

Еще одним решением стало удовлетворение заявления Анны Дридигер о прекращении полномочий судьи и председателя Москаленского районного суда. Она покинет должность 30 декабря 2026 года.

Кроме того, коллегия разрешила трем судьям в отставке вернуться к осуществлению правосудия на время существования вакансий, но не более чем на один год. Любовь Авдеева сможет работать судьей Ленинского районного суда Омска, Алена Екименко – мировым судьей судебного участка № 60 в Ленинском судебном районе, а Мариям Шаленова – мировым судьей участка № 90 в Куйбышевском судебном районе.